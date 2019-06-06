Артем Кавинов встретился с участникам проекта "ПолитСтартап" в г.о.Сокольский Политика

Депутат Госдумы Артем Кавинов встретился с участникам проекта "ПолитСтартап" в г.о.Сокольский Нижегородской области. Об этом сообащет пресс-служба НРО партии "Единая Россия".

Главной темой встречи стала реализация партийных проектов на малых территориях.

"Это современные прогрессивно мыслящие молодые ребята, которых волнуют вопросы, как создать условия, чтобы привлечь жителей к малым территориям, как стимулировать приезжать специалистов и молодые семьи на село. Данные темы сегодня в приоритете и для Партии. Безусловно, это особенная история с комплексным подходом. Прежде всего, речь идет о доступности образования медицины, жилья. Как раз те параметры, которые сегодня закладываются в новую федеральную программу развития сельских территорий", - рассказал подробности Кавинов.

Он также отметил, что в зоне внимания были и технические вопросы по выстраиванию работы с населением, по реализации отдельных проектов и включения в конкретные истории, требующие особого внимания. Артем Кавинов также поздравил Алексея Рунова и Андрея Захарова, прошедших в мае выборы в рамках партийного предварительного голосования. И обратил внимание, что молодые партийцы - думающие, неравнодушные и тонко чувствующие ситуацию на местах.

"Хотел бы, чтобы у них все получилось. Судя по их созидательному настрою, они могут быть полезны территории, готовы включаться, работать на благо жителей Сокольского. Но в конечном итоге сейчас многое зависит от них самих", - резюмировал Артем Кавинов.

Напомним, в г.о. Сокольский стал пилотным районом в регионе, где в 2019 году начал реализовываться кадрово-образовательный проект партии "Единая Россия" "ПолитСтартап".

В этом году "ПолитСтартап" в Нижегородской области проходит на основных выборах в городском округе Сокольское. Участники проекта молодые люди до 35 лет. Каждый из участников получает наставников из числа представителей "Единой России" в регионах и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты для проведения своих предвыборных кампаний.

Первый этап для участников "ПолитСтартап" - предварительное голосование. В Сокольском его прошли двое. Их кандидатуры будут включены в число кандидатов на осенних выборах.