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Общество

Российский экологический оператор поможет Нижегородской области усовершенствовать сферу обращения с ТКО

06 июня 2019 18:49  [92] Общество

Российский экологический оператор поможет Нижегородской области усовершенствовать сферу обращения с ТКО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор публично-правовой компании Российский экологический оператор Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения Российский экологический оператор окажет содействие Нижегородской области по внедрению раздельного накопления твердых коммунальных отходов, обустройству контейнерных площадок, а также в реализации проектов по эксплуатации фондоматов.

"В рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором мы планируем вести работу по совершенствованию нормативной базы в сфере обращения с отходами. На заседаниях рабочей группы Госсовета, руководителем которой я являюсь, мы уже сформировали более 40 предложений. Самое главное – наши действия не должны привести к росту тарифов. Все мероприятия по обращению с ТКО наоборот, должны привести к их снижению. Если говорить о конкретных проектах, то у нижегородских региональных операторов есть идеи по организации переработки пластика", - сказал Глеб Никитин.

В пресс-службе добавили, что теперь регион будет рассматриваться в качестве пилотного для изучения вопросов по реализации реформы в сфере обращения с ТКО.

Напомним, Российский экологический оператор был создан по указу президента России Владимира Путина как один из ключевых инструментов реализации федерального проекта в составе нацпроекта "Экология" – "Формирование новой комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами".

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