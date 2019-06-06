Сбор плодов и ягод в Нижегородской области к 2024 году планируется увеличить почти в 2 раза Бизнес

Сбор плодов и ягод в Нижегородской области к 2024 году планируется увеличить почти в 2 раза — до 670 тонн. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николая Денисова.

Такую информацию Николай Денисов озвучил в ходе рабочего визита в ООО "Рассвет" Сергачского района, где вместе с делегацией из Рязанской области ознакомился с реализацией инвестиционного проекта "Ягодный сад".

Министр напомнил, что по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства в регионе увеличена, что позволяет активнее развивать новые для области направления производства сельскохозяйственной продукции.

"Сельхозтоваропроизводителям выделяются субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на раскорчевку старых, вышедших из эксплуатации садов. В 2019 году на эти цели выделено 40,5 млн рублей средств из федерального бюджета и более 14 млн рублей - из областного бюджета", - приводит пресс-служба слова Николая Денисова.

В пресс-службе губернатора и правительства области также рассказали о планах ООО "Рассвет" по увеличению урожая. Предприятие выращивает землянику, малину, ежевику, голубику и жимолость.

"В настоящее время посадки составляют 130 гектар. Через два года мы планируем довести их до 230 гектар. Сегодня мы работаем только на импортном посадочном материале. Но в планы компании входит развитие и создание собственного плодопитомника. Поддержка, которую оказывает правительство Нижегородской области, компенсируя до 15% капитальных затрат, является для нас хорошим подспорьем", - цитирует пресс-служба слова директора ООО "Рассвет" Андрея Осипенко.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Олег Иванников, в свою очередь, считает свой регион не на столько развитым в сфере садоводства, как Нижегородская области. Именно для того, что бы перенять опыт, делегация и приехала в Нижегородский регион.

Напомним, в Нижегородской области общая площадь многолетних насаждений составляет 380 га (яблони и кустарниковые). Площадь земляники - 42 га. В 2018 году объем валового сбора плодов и ягод составил 380 тонн.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин заявил о решении увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.