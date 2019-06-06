Более 5,6 тысяч человек посмотрели трансляцию публичных слушаний об исполнении нижегородского бюджета Общество

Видеотрансляцию публичных слушаний исполнения бюджета Нижегородской области за 2018 год в режиме реального времени посмотрели более 5,6 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Публичные слушания прошли 6 июня 2019 года. Это происходило как в очном формате (в актовом зале регионального министерства финансов), так и в заочном – любой желающий мог зарегистрироваться на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" в разделе "Публичные слушания", посмотреть трансляцию в режиме реального времени и оставить свои вопросы.

В этом году на просмотр видеотрансляции зарегистрировалось с возможностью задать вопросы в режиме онлайн около 3 тысяч пользователей сети интернет, а саму трансляцию посмотрели более 5,6 тысяч человек. От пользователей сети Интернет задали вопросы на 53 темы.

"На каждый из вопросов, поступивших на публичные слушания по проекту закона "Об исполнении бюджета за 2018 год", в течение пяти дней будет опубликован ответ на сайте министерства финансов Нижегородской области", - сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов отметил, что публичные слушания в таком формате обеспечивают прозрачность бюджета для всех граждан региона.

Он отметил, что за последний год качественно изменилась структура государственного долга в пользу выпуска государственных облигационных займов, что позволяет привлекать "длинные" деньги, и в итоге расходы на обслуживание долга уменьшились более чем на 660 млн рублей.

Напомним, что доходы областного бюджета за 2018 год составили 161,4 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Расходы облбюджета исполнены в объеме 151,8 млрд рублей (рост по сравнению с предыдущим годом — на 6,2%). Таким образом, бюджет области за 2018 год исполнен с профицитом в 9,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета региона в 2018 году составили 195,3 млрд рублей — рост по сравнению с 2017 годом на 11%. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 186,1 млрд рублей.