Глеб Никитин принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросу "Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов" в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Заседание проходило под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Как ранее отмечал Глеб Никитин, общая сумма финансирования нацпроектов в Нижегородской области на 2019 год за счет бюджетов всех уровней составляет более 32 млрд. рублей. Из них более 22 млрд – средства федерального бюджета. Общая сумма на 2019- 2021 годы – более 88 млрд рублей.

Региональные проекты содержат более 2 тысяч мероприятий, планируемых к реализации на территории региона

Напомним, Глеб Никитин заявлял, что Нижегородская область ресурсно готова к реализации национальных проектов.