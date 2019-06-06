Задвижки стальные клиновые фланцевые

Задвижки стальные клиновые фланцевые предназначены для обустройства трубопроводов различных диаметров.

Задвижки стальные клиновые фланцевые представлены в широком ассортименте здесь https://teharmatura.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/zadvizhki/zadvizhki-stalnye/30s41nzh/. Они могут устанавливаться на трубы различного диаметра. Данный вида арматуры позволяет быстро с минимальными затратами труда перекрыть магистральный трубопровод.

Для изготовления данного вида клиновых задвижек применяется высокопрочная сталь. Основная часть конструкции цельная. Со стороны шпинделя устанавливается съемная крышка, которая закрывает съемный вращательный механизм с клином, который является основным запорным элементом в конструкции. Он движется в перпендикулярном направлении к основному потоку. В опущенном состоянии клин способен перекрывать полностью среду. Для гарантии герметичности устанавливаются обрезиненные элементы. При их наличии фланцевая задвижка более качественно выполняет свои функции и меньше изнашивается.

Стальные клиновые задвижки - это очень надежная запорная арматура. Агрегаты отличаются простотой конструкции и длительным сроком эксплуатации. Для безотказной работы следует проводить регулярную смазку запорной арматуры.

Производители клиновые стальные задвижки предлагают в широком ассортименте, поэтому подобрать арматуру под конкретный диаметр магистрального трубопровода несложно. Важной технической особенностью конструкции является ее универсальность. Запорную арматуру можно использовать в трубопроводах вне зависимости от направления потока. При этом следует знать, что агрегаты отличаются большим весом, поэтому могут возникнуть сложности с их установкой.

В запорной арматуре данного вида может быть предусмотрено не только ручное управление, но и установка электропривода. В первом случае важной особенностью является безотказность работы агрегата. Но такие задвижки применять значительно сложнее, так как приходится прикладывать определенные усилия. Кроме того такая запорная арматура не позволяет в кратчайшее время перекрыть поток. Оборудование с электроприводом значительно ускоряет процесс. Все, что нужно для перекрытия потока, так это нажать кнопку. Сделать это можно даже дистанционно.

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