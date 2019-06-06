Переносной ультразвуковой аппарат купит Нижегородская детская городская больница №25 благодаря акции ВТБ "Мир без слез" Общество

Фото: ВТБ

Детская городская больница №25 в Нижнем Новгороде благодаря акции ВТБ "Мир без слез" закупит переносной ультразвуковой аппарат.

Об этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся в столице Приволжья сегодня, 6 июня. Вице-президент банка "ВТБ" Александр Ерофеев в рамках ежегодной благотворительной программы "Мир без слёз" вручил главврачу Алексею Зиновьеву сертификат номиналом 3 млн. рублей для покупки высокотехнологичного оборудования.

Врач, в свою очередь, рассказал о том, что к больнице приписаны более 46 тыс. маленьких автозаводчан, в том числе и находящихся в специальных учреждениях - детдомах и интернатах. Именно для обследования детишек за пределами больницы и необходимо вышеназванное оборудование. Всего же в учреждении ежегодно проводят более 50 тыс. ультразвуковых исследований.

"Я очень рад, что наша больница была выбрана в качестве участника этого федерального проекта. Сейчас проходит президентская программа по оснащению детских поликлиник, и мы действительно получили в прошлом две ультразвуковых системы стационарных, и с помощью данного ультразвука мы полностью закроем наши потребности", - сообщил доктор.

По традиции перед вручением детской больнице денежного сертификата пациентам показали представление с участием знаменитых мультипликационных героев — Маши и Медведя. Персонажи учили ребят хорошо себя вести и не капризничать, а сотрудники банка подарили малышам сундучки с карандашами и красками.

Александр Ерофеев заметил, что такие гостинцы выбраны не случайно: с их помощью пациенты смогут скоротать время в больнице и развлечься с пользой. Помимо этого, он рассказал о том, что в нынешнем году бюджет программы "Мир без слёз" для региональных больниц был увеличен вдвое: финансовая поддержка выросла с полутора миллионов до трех. Произошло это не только в связи с инфляцией, но также и потому, что развитие современных технологий позволяет закупать более качественное оборудование, стоящее немного дороже.

"Через приобретенное для больниц оборудование может пройти максимально большое количество маленьких пациентов, и, во многих случаях, работать врачи будут более эффективно", - подчеркнул Александр Ерофеев.

СПРАВКА:

"Мир без слёз" — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медпомощи, оказываемой детям. Объем благотворительной помощи по программе в нынешнем году составит более 75 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом. Участники акций — 25 медучреждений: четыре больницы в Москве и 21 в регионах. За 16 лет существования программы благотворительной помощи детским больницам было оказано на 400 млн. рублей.