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Спорт

Кстовский спортсмен Тахир Токарев завоевал "золото" на чемпионате мира по рукопашному бою

07 июня 2019 11:06  [34] Спорт

Кстовский спортсмен Тахир Токарев завоевал "золото" на чемпионате мира по рукопашному бою.

Как сообщает пресс-служба компании ЛУКОЙЛ, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень встретился с кстовским чемпионом мира по рукопашному бою Тахиром Токаревым и его тренером Сергеем Кочетовым.

В сообщении говорится, что от лица компании "ЛУКОЙЛ" он поздравил их с заслуженной победой. В начале июня Тахир победил на чемпионате мира, проходившем в Санкт-Петербурге, и привез в родной город заслуженное "золото" и пояс чемпиона. Это очередная большая победа в чемпионской копилке спортсмена – Тахир подтвердил свое звание, заслуженное в 2018 году.

Поездка спортсмена на соревнования стала возможной благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ". Антон Гребень вручил спортсмену подарок и отметил, что своим примером и упорством юный спортсмен вдохновляет других ребят на стремление к достижению своих целей – какими бы они ни были.

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