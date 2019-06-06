Кстовский спортсмен Тахир Токарев завоевал "золото" на чемпионате мира по рукопашному бою Спорт

Кстовский спортсмен Тахир Токарев завоевал "золото" на чемпионате мира по рукопашному бою.

Как сообщает пресс-служба компании ЛУКОЙЛ, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Антон Гребень встретился с кстовским чемпионом мира по рукопашному бою Тахиром Токаревым и его тренером Сергеем Кочетовым.

В сообщении говорится, что от лица компании "ЛУКОЙЛ" он поздравил их с заслуженной победой. В начале июня Тахир победил на чемпионате мира, проходившем в Санкт-Петербурге, и привез в родной город заслуженное "золото" и пояс чемпиона. Это очередная большая победа в чемпионской копилке спортсмена – Тахир подтвердил свое звание, заслуженное в 2018 году.

Поездка спортсмена на соревнования стала возможной благодаря поддержке компании "ЛУКОЙЛ". Антон Гребень вручил спортсмену подарок и отметил, что своим примером и упорством юный спортсмен вдохновляет других ребят на стремление к достижению своих целей – какими бы они ни были.