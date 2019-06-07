Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс поблагодарил добросовестных клиентов Общество

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс по итогам отопительного сезона 2018/2019 гг. направил 153 благодарственных письма в адрес потребителей - юридических лиц Дзержинска и Кстова, добросовестно исполняющих обязательства по оплате потребленных тепловых ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы высоко ценим ответственность и порядочность клиентов, соблюдающих обязательства по оплате, ведь в первую очередь благодаря этому обеспечивается качественное и надежное теплоснабжение каждого жителя и города в целом. Надеемся, что в дальнейшем клиентов, добросовестно выполняющих условия договора, станет еще больше", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Награды получили клиенты среди бюджетных потребителей, исполнителей коммунальных услуг (ТСЖ, УК, ЖСК и др.), небольших промышленных предприятий, магазинов, а также владельцев нежилых помещений. В их число вошли АО "Тандер", ТСЖ "Парковая,6", ТСЖ "Маяковского,17" (все - из Дзержинска), ЖСК №20 (Кстово), бюджетные учреждения: ГКОУ "Дзержинская специальная (коррекционная) школа-интернат", УМВД РФ по Дзержинску, ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи Дзержинска" и многие другие потребители.

"Наша организация всегда своевременно оплачивает счета за тепловую энергию, строго соблюдая законодательство. Радует, что мы оказались в числе лучших", - сказала Елена Галкина, директор ООО "УК "Азимут".

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Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".