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Общество

"На Нижегородской земле всегда было в почете помогать нуждающимся", - Евгений Лебедев

08 июня 2019 09:30  [94] Общество

"На Нижегородской земле всегда было в почете помогать всем нуждающимся людям, попавшим в сложные жизненные ситуации", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев с Днем социального работника.

"Еще знаменитые нижегородские купцы - Бугровы, Рукавишниковы, Башкировы и другие заботились о своих земляках. Одна из заповедей их жизни была – "не жалеть доли для тех, кто в нужде". Эстафету от великих нижегородцев переняли вы – работники социальной сферы", - добавил он.

"От вашего профессионализма, ответственности, внимания, тактичности, терпения, трудолюбия зависит сегодня очень многое – счастливое детство, нормальная жизнь, достойная старость многих-многих людей. В день профессионального праздника примите слова благодарности за ваше доброе сердце, душевную чуткость и самоотверженный труд. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, радости и успехов во всех делах и начинаниях", - заключил Евгений Лебедев.

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