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Общество

Выпавшего из гнезда птенца дубоноса обнаружили в лесополосе Щербинок

07 июня 2019 12:01  [110] Общество
Выпавший из гнезда птенец дубоноса

Выпавший из гнезда птенец дубоноса

Фото: от пользователя из соцсети

Житель Нижнего Новгорода обнаружил в лесополосе Щербинок выпавшего из гнезда птенца дубоноса. Видео с птенцом нижегородец опубликовал в соцсети ВКонтакте.

Дубонос является очень яркой птицей, что были случаи, когда ее принимали ошибочно за удравшего из клетки попугайчика. Видимо поэтому дубоносы привыкли вести себя тихо и осторожно, не привлекая лишний раз к себе внимания. Хотя постоять за себя могут, благодаря своему "дубовому" клюву. Из-за этого птицы и получили свое название.

Мощный клюв помогает этим пернатым добывать пищу, разбивая косточки, кроме того, служит оружием в минуту опасности. Дубоносы, когда их разозлить, наносят клювом удары направо и налево. Если человек возьмет в руки дубоноса, то рискует получить сильный удар. Клюв способен разорвать кожу на руке.

Дубоноса можно встретить как от Британских островов до Японии и Аляски, так и по всей Евразии. Россия и Кавказ — это наиболее частые места обитания птицы.

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