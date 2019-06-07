Нижегородская промышленность за январь-апрель увеличила объемы производства в среднем на 4% Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Промышленность в Нижегородской области за январь-апрель 2019 года увеличила объемы производства в среднем на 4%. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такие данные приводит Росстат.

По данным Росстата, индекс промышленного производства в регионе за январь-апрель по промышленности в целом вырос на 3,7%, в обрабатывающих производствах - на 4,4%.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, наибольший прирост в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали химическая и автомобильная отрасли. Он напомнил, что в 2018 году из всего объема реализованной предприятиями Нижегородской области продукции, товары химической отрасли составили около 30%. Эта продукция также составила более 20% внешнеторгового оборота региона по результатам 2018 года.

"И в этом году тенденции сохраняются: с начала 2019 года индекс производства химических веществ вырос более чем на 34%, кокса и нефтепродуктов - на 17%", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что рост объемов производства связан с выходом на проектную мощность комплекса по производству поливинилхлорида на ООО "Русвинил", а также с увеличением выпуска продукции на АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Сибур-Кстово", ООО "Завод синтанолов", АО "УК "БХХ "Оргхим". Кроме того, открылось несколько новых производств - сополимерных акриловых дисперсий (ООО "Компания Хома"), диметилового эфира высокой чистоты (ООО "АЭРОЗОЛЕКС") и цианида натрия (ЗАО "Корунд-Циан").

Глеб Никитин напомнил, что "Компания Хома" открыла новое производство при поддержке Фонда развития промышленности. Предприятие получило льготный заем на 150 млн рублей.

"Проект дзержинской компании включили в "План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности России", как стратегически важный для нашей страны. До сих пор подобную продукцию выпускали только за рубежом, хотя в ней нуждается, например, вся строительная промышленность", - отметил Глеб Никитин.

В нефтехимии рост объемов производства связан, в первую очередь, с завершением плановых капитальных ремонтов на ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и выходом предприятия на полную мощность.

Рост объемов производства в автомобилестроении (18,7%) вызван увеличением выпуска автобусов на 88,5% процентов. Также возросло производство транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог – на 19%, двигателей для автотранспортных средств - на 7,9%, легковых автомобилей - на 3,5%.

Кроме того, наибольший рост в январе-апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдался в производстве текстиля (24,2%), резиновых и пластмассовых изделий (21,8%), кожи (14,9%), бумаги (8,3%), на деревообрабатывающих предприятиях (8,6%).

Общий объем отгруженной продукции по промышленности в целом за январь-апрель 2019 года составил 459,2 млрд рублей, что на 2,7% больше, чем за соответствующий период 2018 года.