АПЗ стал лучшим в номинации "Социальная ответственность и благотворительность" на конкурсе "Предприниматель года" Общество

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в Нижегородской области Павел Солодкий вручает награду генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву Фото: Александр Барыкин

Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" стало лучшим в номинации "Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса" в областном конкурсе "Предприниматель года-2018". Об этом сообщает пресс-служба завода.

В 2018 году на социальную политику и реализацию благотворительных программ предприятие направило около 44 млн рублей по различным направлениям.

"АПЗ – это уникальный завод, уникален и его генеральный директор. Совсем недавно прошел замечательный фестиваль "Арзамасский гусь", ежегодно проводимый по инициативе Олега Вениаминовича. Когда я увидел, что об этом празднике рассказывают на Первом канале, осознал, что Олег Вениаминович Арзамас и Нижегородскую область выводит на новый, уже всероссийский уровень не только работой предприятия, но и мероприятиями, которые проводятся для арзамасцев, нижегородцев и жителей других городов России" – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ в Нижегородской области Павел Солодкий.

"Получать награду такого уровня и выходить в лидеры – особенно ценно и приятно. Наше предприятие, как градообразующее, в Арзамасе делает многое для сохранения и развития социальной среды. Объекты культуры, спорта, образования, городская среда, исторические православные центры – предприятие ежегодно вкладывает в это свои средства. И совсем не потому, что у нас есть лишние деньги. Мы работаем в жестких рамках, выполняем ГОЗ – конечно, нам есть куда потратить средства. Но мы понимаем, что в Арзамасе большое количество жителей, в числе которых 7000 сотрудников АПЗ и их семьи", - сказал директор АО "АПЗ" Олег Лавричев.

"Их настроение, здоровье, социальное самочувствие непосредственно связаны с комфортом территории, на которой они проживают. Поэтому мы вкладываемся в эти направления совершенно осознанно, чтобы люди, в первую очередь, удерживались на этой территории, во-вторых, чтобы молодежь развивалась, образовывалась и приходила к нам работать. И этот высокий социальный статус мы намерены поддерживать. Это не только позиция руководства предприятия, это и позиция наших акционеров", - добавил он.

Олег Лавричев также отметил, что предприятие берет на себя обязательства и по созданию комфортного делового климата.

"Безусловно, крупный бизнес должен нести социальную нагрузку на тех территориях, где он работает. Крупные предприятия должны думать о том, как загружать работой мелкие и средние. В Арзамасе их много, а в регионе – еще больше. Мы стараемся работать с такими организациями, чтобы у них была работа и перспектива, у людей – рабочие места, а налоги оставались на нашей территории. Ежегодно мы заказываем товаров и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса региона на сумму около 700 млн рублей. Кроме того, помимо крупных банков, ведем активную работу с нашими региональными банками", - пояснил директор АПЗ.

За высокие социально-экономические достижения коллектив АПЗ ежегодно заносится на Доску Почета г.Арзамаса, одиннадцать раз награждался Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в сфере авиастроения.