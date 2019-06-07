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Бизнес

Альфа-Банк начал принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке

07 июня 2019 13:12  [81] Бизнес

Альфа-Банк начал принимать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья клиенты Альфа-Банка могут использовать с 7 июня 2019 года. При этом собственных средств заемщик может внести не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости. Минимальный первоначальный взнос по ипотечным программам на приобретение жилья с использованием материнского капитала составляет 15%.

Для сокращения размера первоначального взноса за счет средств материнского капитала клиенту необходимо предоставить в банк вместе со стандартным пакетом документов: государственный сертификат на материнский капитал, а также справку о размере остатка материнского капитала из отделения Пенсионного фонда РФ по месту регистрации.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банк можно по ставке от 9,79% годовых, на покупку готового жилья — по ставке от 9,99%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 9,99% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

На 1 июня 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил 50,2 млрд рублей, что на 42% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн рублей, в Москве — 5 млн рублей.

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