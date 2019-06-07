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Отделение лучевой диагностики Нижегородского клинического диспансера признано одним из лучших в России. Об этом сообщает региональный минздрав.
Учреждение вошло в число победителей Всероссийского независимого рейтинга отделений лучевой диагностики. Этот рейтинг ежегодно проводит российское общество рентгенологов и радиологов.
В 2019 году в рейтинге приняли участие 249 отделений лучевой диагностики из 50 городов страны. За эффективную и ориентированную на удобство для пациентов работу отделение лучевой диагностики Нижегородский областной клинический онкологический диспансер награжден сертификатом "Лидер рейтинга-2019" и знаком качества.
Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями - важнейшее направление национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в регионе в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
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