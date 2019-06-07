Роспотребнадзор назвал три озера в Нижнем Новгороде, где купаться не рекомендуется

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области назвало три озера в Нижнем Новгороде, где купаться не рекомендуется. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Это озеро Сортировочное (Канавинский район), озеро Парковое и Песчиное (Сормовский район). Вода в них не прошла лабораторные исследования по микробиологическим показателям.
Всего было проверено 16 официальных зон для купания. Вода в них соответствует нормам по санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.
Несмотря на это, Роспотребнадзор напоминает, что после купания все же необходимо принять душ.Ранее сообщалось, что Верхнее озеро Щелковского хутора готово к пляжному сезону
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