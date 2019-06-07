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Общество

Роспотребнадзор назвал три озера в Нижнем Новгороде, где купаться не рекомендуется

07 июня 2019 13:54  [146] Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области назвало три озера в Нижнем Новгороде, где купаться не рекомендуется. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Это озеро Сортировочное (Канавинский район), озеро Парковое и Песчиное (Сормовский район). Вода в них не прошла лабораторные исследования по микробиологическим показателям.

Всего было проверено 16 официальных зон для купания. Вода в них соответствует нормам по санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Несмотря на это, Роспотребнадзор напоминает, что после купания все же необходимо принять душ.

Ранее сообщалось, что Верхнее озеро Щелковского хутора готово к пляжному сезону

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