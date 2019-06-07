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Бизнес

ВТБ в Нижнем Новгороде в I квартале на треть увеличил объем кредитования населения

07 июня 2019 14:02  [45] Бизнес

ВТБ в Нижнем Новгороде в I квартале 2019 года на треть увеличил объем кредитования населения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В январе-марте ВТБ выдал жителям Нижегородской области более 5,2 млрд рублей кредитных средств. Количество оформленных кредитов выросло на 20% - до 6,8 тысяч штук.

Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека. Выдачи кредитов наличными выросли на 40% - до 3 млрд рублей. Объем продаж ипотеки составил 1,9 млрд рублей, что на 36% больше, чем год назад.

Кредитный портфель физлиц увеличился с начала года на 4% - до 44 млрд рублей. Из них основная часть приходится на ипотеку – 20,8 млрд рублей (рост на 3%) и кредиты наличными – 18,9 млрд рублей (увеличение на 6%).

Портфель привлеченных средств физлиц с начала года увеличился на 4% - до 52,4 млрд рублей.

Кроме того, в I квартале ВТБ в Нижегородской области привлек более 9 тысяч клиентов, получающих ежемесячные зачисления на счет. Портфель зарплатных карт превысил 112 тысяч штук.

"В первом квартале розничный бизнес продолжил расти. Наши показатели в данном сегменте демонстрируют рост по всем ключевым направлениям. В первые три месяца мы отмечаем у населения области тренд к сбережению средств. За январь-март банк привлёк более 2,3 млрд рублей, что в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Такой рост обусловлен, в том числе, высоким уровнем доверия клиентов к ВТБ", - прокомментировал итоги работы банка руководитель ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.

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