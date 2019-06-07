"Единая Россия" открывает семейные приемные в Нижегородской области Политика

Фото: Единая Россия

"Единая Россия" открывает семейные приемные в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии.

Первая семейная приемная заработала на базе библиотеки им. Пришвина в Ленинском районе. В правовом центре семьи смогут получить бесплатные консультации и необходимую помощь специалистов.

"Я уверена, что это будет то место, где любая молодая семья, многодетная семья, семья с детьми с ограниченными возможностями здоровья найдет ответы на все проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются. Такие консультации очень востребованы, потому что зачастую семьи не знают, куда обратиться", - отметила председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

Главная задача партийных семейных приемных - информирование и разъяснение мер социальной поддержки.

По словам регионального координатора партийного проекта "Крепкая семья" Маргариты Банниковой, в регионах в рамках проекта было проведено более трех тысяч встреч по обсуждению демографических инициатив президента, в которых приняли участие 24 тысячи семей.

"Необходимо информировать жителей о том, какие меры социальной поддержки семей уже есть, что планируется поменять. Очень часто семьи не могут воспользоваться какими-то льготами только потому, что не знают о них. Региональным отделением "Единой России" принято решение об открытии приемных, куда жители смогут обратиться с волнующими их вопросами и проблемами, получить консультации и помощь специалистов", - рассказала координатор проекта.

Прием проводят сотрудники отделов образования, соцзащиты, здравоохранения, юристы по вопросам семьи, специалисты пенсионного фонда. Обратиться к ним можно по вопросам получения пособий, льгот, выплаты алиментов, льготной ипотеки, обучения детей и многим другим.

В день открытия в семейную приемную уже обратились несколько семей Ленинского района. Вопросы касались летнего отдыха детей, устройства ребенка в детский сад, получения пособий.

"Не вызывает никакого сомнения, что такие приемные должны появиться в каждом районе и даже не одна. Работая депутатом, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди приходят на прием и им необходима помощь специалистов и социальной защиты, и юристов, и других организаций. Теперь у жителей появилась возможность в одном месте получить все эти консультации, тем более на безвозмездной основе. Считаю, что проект очень важный и нужный", - подчеркнул секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Ленинского района, депутат Думы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников.

В течение года семейные приемные появятся практически в каждом районе Нижнего Новгорода и области. Они будут работать на площадках депутатских центров, общественных приемных "Единой России", библиотек и других социальных учреждений.