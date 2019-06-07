Срок оглашения результатов ГИА по русскому и иностранному языкам перенесли в Нижегородской области Общество

Сергей Злобин Фото: НИА Нижний Новгород

Срок оглашения результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому и иностранному языкам перенесли в Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны 14 и 15 июня, а по иностранному языку - 11 июня.

Сергей Злобин пояснил, что результаты должны были огласить раньше этих сроков, однако при апробации новой системы подсчета результатов произошли технические сбои.

"Мы просим прощения у родителей. Мы ещё раз перепроверим результаты по работам, чтобы исключить некачественную оценку", - сказал министр образования, добавив, что по другим предметам проблем не возникло.

"Мы впервые опробовали новую систему и у нас возникли технические проблемы при пересылке медиафайлов. Проблема не в самой системе, а в том, что для работы с ней необходимы определенные навыки", - пояснил Сергей Злобин.