Последние новости рубрики Общество
07 июня 2019 14:24  [41] Срок оглашения результатов ГИА по русскому и иностранному языкам перенесли в Нижегородской области
07 июня 2019 13:54  [148] Роспотребнадзор назвал три озера в Нижнем Новгороде, где купаться не рекомендуется
07 июня 2019 13:40  [94] Отделение лучевой диагностики Нижегородского клинического диспансера признано одним из лучших в России
07 июня 2019 13:08  [210] Более двух тысяч нижегородцев подписали петицию о ликвидации выделенной полосы на пр. Гагарина
07 июня 2019 13:05  [175] Автограф-сессия с экс-футболистами сборной России состоится в ТРК "Небо" 9 июня
07 июня 2019 12:01  [135] Выпавшего из гнезда птенца дубоноса обнаружили в лесополосе Щербинок
07 июня 2019 11:36  [161] Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс поблагодарил добросовестных клиентов
07 июня 2019 11:25  [125] Объем производства рыбы в Нижегородской области достигнет 500 тонн к концу 2019 года
07 июня 2019 11:00  [133] Переносной ультразвуковой аппарат купит Нижегородская детская городская больница №25 благодаря акции ВТБ "Мир без слез"
07 июня 2019 10:45  [130] Покраска наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019
Общество

Срок оглашения результатов ГИА по русскому и иностранному языкам перенесли в Нижегородской области

07 июня 2019 14:24  [41] Общество
Сергей Злобин

Сергей Злобин

Фото: НИА Нижний Новгород

Срок оглашения результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому и иностранному языкам перенесли в Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Результаты экзамена по русскому языку станут известны 14 и 15 июня, а по иностранному языку - 11 июня.

Сергей Злобин пояснил, что результаты должны были огласить раньше этих сроков, однако при апробации новой системы подсчета результатов произошли технические сбои.

"Мы просим прощения у родителей. Мы ещё раз перепроверим результаты по работам, чтобы исключить некачественную оценку", - сказал министр образования, добавив, что по другим предметам проблем не возникло.

"Мы впервые опробовали новую систему и у нас возникли технические проблемы при пересылке медиафайлов. Проблема не в самой системе, а в том, что для работы с ней необходимы определенные навыки", - пояснил Сергей Злобин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph