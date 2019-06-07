Константин Эрнст и Тина Канделаки приняли участие в покраске резного наличника в рамках ПМЭФ-2019

Константин Эрнст и Тина Канделаки приняли участие в акции по покраске резного наличника одного из реконструируемых в рамках фестиваля "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" домов - д.22а по ул.Новая. Это выявленный объект культурного наследия, расположенный в районе церкви Трех Святителей. После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.
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