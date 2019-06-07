Газификацию Нижегородской области обсудили в рамках ПМЭФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил газификацию региона с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Одна из ключевых задач Стратегии развития области, которую мы с нижегородцами разрабатывали в прошлом году, – это повышение качества жизни жителей региона. И появление газа в сельской местности как раз способствует созданию комфортной среды для проживания людей", - сказал Глеб Никитин.
Стороны, в частности, обсудили необходимость строительства газопровода до деревни Дроздово в Городецком районе, а также строительство крупных объектов газоснабжения в Дзержинске и в деревне Ольгино. Появление этих объектов повысит инвестиционную привлекательность региона, позволит обеспечить надежное и качественное газоснабжение нижегородцев.
"Благодаря газификации создаются комфортные условия и для прихода инвесторов, для создания новых предприятий и производств. И, следовательно, на селе появляются и новые рабочие места", - добавил губернатор.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал газификацию приоритетным направлением программы по улучшение качества жизни населения.
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