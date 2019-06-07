Футбольный матч "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране на площадке у стадиона "Нижний Новгород"

Футбольный матч отборочного тура Euro-2020 "Россия – Сан-Марино" покажут на большом экране площадки "Спорт Порт", расположенной на территории стадиона "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Массовый просмотр начнется в 19:00 8 июня 2019 года около большой сцены. Однако, активности на площадке будут организованы с самого утра.
В 11:00 будет дан старт масштабным соревнованиям по стритболу 3*3, в которых примут участие 100 команд. В этом году разыгрываются три возрастных категории: "Юноши 14-21", "Мужчины 22-30", а также "Девушки 14-30".
Чемпионы в категории "Юноши 14-21" и "Девушки 14-30" отправятся на региональный финал в Москву. Чемпион Суперфинала получит путевку в спортивно-развлекательную поездку в Испанию всей командой.
С 12:00 до 18:00 рядом с третьим гейтом внутри периметра стадиона "Нижний Новгород" пройдет фестиваль низких и стильных автомобилей.
С 11:00 до 15:00 рядом с прокатом пройдут бесплатные EMS-тренировки.
В 17:30 на большом экране будет показан фильм про жизнь известного советского футболиста, вратаря "Лев Яшин – номер один".
Вход на все мероприятия свободный.
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