"Милосердие и сострадание всегда были мерилами зрелости и здоровья любого общества", - Глеб Никитин Общество

"Милосердие и сострадание всегда были мерилами зрелости и здоровья любого общества", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя жителей региона с Днем социального работника.

Он напомнил, что установление этой праздничной даты 8 июня связано с указом императора Петра I о введении специальных учреждений для заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

"При этом мы понимаем, что корни праздника лежат намного глубже в истории. Развитие социальной сферы - одна из стратегических задач для Нижегородской области. У нас трудятся более 5000 социальных работников, которые помогают 41 000 жителей региона. Эта работа требует огромной самоотдачи и сопереживания к людям, которые столкнулись с серьезными жизненными трудностями", - добавил он.

"Нижегородская область является одним из пилотных регионов страны по снижению уровня бедности. Именно сотрудники социальной сферы взаимодействуют с семьями, нуждающимися в поддержке, внедряют инструмент "социального контракта". Такие действия помогают тысячам людей начать новую жизнь", - сказал губернатор.

"В профессиональный праздник желаю работникам социальной сферы здоровья и благополучия. Пусть то добро и тепло, что вы отдаете людям, вернется к вам сторицей", - заключил Глеб Никитин.