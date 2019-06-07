Последние новости рубрики Общество
08 июня 2019 08:50  [38] "Милосердие и сострадание всегда были мерилами зрелости и здоровья любого общества", - Глеб Никитин
07 июня 2019 21:19  [143] Наличник нижегородского дома стал символом сохранения объектов культурного наследия на ПМЭФ-2019
07 июня 2019 19:11  [254] Нижний сегодня: главные события дня
07 июня 2019 18:52  [234] "Центр Алмазова" поможет Нижегородской области совершенствовать передовые медицинские услуги
07 июня 2019 18:39  [187] Около 30 деревьев и кустарников высадили специалисты и общественники 7 июня в рамках озеленения Советского района
07 июня 2019 17:53  [138] Тина Канделаки и Константин Эрнст приняли участие в покраске наличника нижегородского ОКН
07 июня 2019 17:35  [255] НПАТ рассказал о преимуществах "выделенки" на пр.Гагарина
07 июня 2019 17:16  [165] Нижегородские депутаты взяли под контроль ход капитального ремонта в школе №123 Ленинского района
07 июня 2019 16:39  [126] Международная выставка "ВэйстТэк" в Москве завершила свою работу
07 июня 2019 16:18  [199] "Надо пересаживаться на общественный транспорт", - Иван Сергеев
Общество

"Милосердие и сострадание всегда были мерилами зрелости и здоровья любого общества", - Глеб Никитин

08 июня 2019 08:50  [38] Общество

"Милосердие и сострадание всегда были мерилами зрелости и здоровья любого общества", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя жителей региона с Днем социального работника.  

Он напомнил, что установление этой праздничной даты 8 июня связано с указом императора Петра I о введении специальных учреждений для заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

"При этом мы понимаем, что корни праздника лежат намного глубже в истории. Развитие социальной сферы - одна из стратегических задач для Нижегородской области. У нас трудятся более 5000 социальных работников, которые помогают 41 000 жителей региона. Эта работа требует огромной самоотдачи и сопереживания к людям, которые столкнулись с серьезными жизненными трудностями", - добавил он.

"Нижегородская область является одним из пилотных регионов страны по снижению уровня бедности. Именно сотрудники социальной сферы взаимодействуют с семьями, нуждающимися в поддержке, внедряют инструмент "социального контракта". Такие действия помогают тысячам людей начать новую жизнь", - сказал губернатор.

"В профессиональный праздник желаю работникам социальной сферы здоровья и благополучия. Пусть то добро и тепло, что вы отдаете людям, вернется к вам сторицей", - заключил Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph