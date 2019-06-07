"ВЭБ.РФ" примет участие в развитии нижегородской транспортной инфраструктуры Экономика

Государственная корпорация "ВЭБ.РФ" примет участие в развитии нижегородской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соглашение о сотрудничестве между правительством области и "ВЭБ.РФ" подписали губернатор региона Глеб Никитин и председатель госкорпорации Игорь Шувалов 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает совместную деятельность по модернизации существующей трамвайной сети и строительству новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации; обновлению парков автобусов и трамваев с использованием лизингового механизма.

"Нижний Новгород – исторически один из ключевых экономических центров страны. В апреле нам представили целый ряд перспективных проектов. Комплексное решение транспортных проблем агломерации – это то направление, которое может существенно преобразить качество городской жизни", - сказал Игорь Шувалов.

"Мы понимаем, что для стабильного развития нижегородской агломерации сегодня нужны масштабные капиталоёмкие проекты. Поддержка наших идей ведущим институтом развития говорит о том, что на федеральном уровне в Нижегородской области видят перспективную, развивающуюся территорию, комфортную для жителей и интересную для инвесторов", - отметил Глеб Никитин.

"ВЭБ.РФ" в рамках соглашения со своей стороны намерена содействовать в разработке схем организации финансирования проектов, в том числе в части предварительной экспертизы на предмет возможности их финансирования. В случае соответствия требованиям нормативных документов "ВЭБ.РФ" корпорация рассмотрит также возможность их финансирования.