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Экономика

Нижегородская и Кемеровская области усилят сотрудничество

07 июня 2019 16:44  [63] Экономика

Нижегородская и Кемеровская области усилят сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соответствующее соглашение подписали губернаторы регионов Глеб Никитин и Сергей Цивилёв в рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня 2019 года. Соглашение предусматривает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

"Кемеровская область обладает серьезным промышленным и научным потенциалом. Мы планируем сотрудничать по целому ряду направлений, например, обмениваться опытом по разработке и реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Также договорились совместно работать над развитием наукоемких производств и технологий, в частности, информационно-телекоммуникационной сферы. Очень актуальна для нас и тема диверсификации промышленного производства", - рассказал Глеб Никитин.

Соглашение также предполагает увеличение товарооборота между Нижегородской и Кемеровской областью, укрепление связей в сфере транспорта, промышленности, агропромышленного комплекса, здравоохранения, образования, туризма, архитектуры и науки.

СПРАВКА:
По данным Нижегородстата, в 2017 году основными продуктами, которые Нижегородская область поставляла в Кемеровскую стали: грузовые автомобили – 489 единиц, автобусы – 289 штук, ткани - 8576,4 кв. м, прокат готовых черных металлов - 12238,2 тонн.

В этот же период из Кемеровской области в Нижегородскую поставлено: уголь и продукты переработки угля – 7014,1 тонн, удобрения азотные минеральные или химические – 437,7 тонн, прокат готовый черных металлов – 18694 тонн и мазут топочный – 788 тонн.

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