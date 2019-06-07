Музыкальный коллектив из Нижегородской области примет участие в праздновании "Дня многонациональной России" в Минске Культура и отдых

Музыкальный коллектив из Нижегородской области примет участие в праздновании "Дня многонациональной России" в Минске.

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню России, выступит музыкальный коллектив, представляющий муниципальное бюджетное учреждение культуры "Досуговый Центр "Метеор" города Городец Нижегородской области.

В репертуаре дуэта есть народные и эстрадные песни, а также русские городские романсы. Солисты Наталья Ларго и Дмитрий Порунов имеют большой опыт сценических выступлений, являются постоянными участниками многих областных и районных мероприятий, проходящих в Городецком районе и Нижегородской области. Оба исполнителя являются лауреатами международных, всероссийских конкурсов: "Звездные врата - 2019", "Волга в сердце впадает моё - 2018", "Сияние талантов - 2017", межрегионального конкурса "Соединяя берега, поет великая река - 2016".

"Участие нижегородской делегации не только украсит и разнообразит праздничную программу, но и послужит укреплению связей между братскими народами России и Белоруссии", - отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.



СПРАВКА:

"День многонациональной России" – ежегодный праздник, проходящий в городе Минске, в рамках которого жители и гости города могут познакомиться с русской культурой и ее традициями.

Приуроченное ко Дню России мероприятие традиционно проходит на открытой площадке в Верхнем городе – историческом центре Белоруссии.

В этом году мероприятия в столице Белоруссии пройдут с участием ярких самобытных коллективов из Калужской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Пермской, Рязанской и Ленинградской областей, из Петербурга и Москвы, из Башкортостана и Дагестана.

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