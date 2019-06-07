Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления гостей на свадьбе в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижегородской области выясняет обстоятельства массового отравления гостей на свадьбе в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что свадьба проходила 7 июня 2019 года в загородном клубе. На мероприятии отравились более 25 человек.

Сотрудникам прокуратуры входе проверки предстоит дать оценку действиям работникам клуба.

Главный редактор издания "Комсомольская правда Нижний Новгород" Андрей Вовк на своей странице в сети Facebook сообщает, что присутствовал на этой свадьбе, которая проходила в клубе "Ранчо636". Андрей Вовк также отравился и ему потребовалась госпитализация.

"К восьми вечера начались массовые отравления. Видимо, какой-то некачественной едой. Вызвали скорую, МЧС, следственный комитет. Людей пачками отвозили в инфекционное отделение во вторую дзержинскую больницу…", - написал Андрей Вовк.