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Общество

Перерасчет за отопление на сумму около 1,7 млн рублей сделали жителям поселка Гремячево в г.о. Кулебаки

08 июня 2019 15:16  [90] Общество

Перерасчет за отопление на сумму около 1,7 млн рублей сделали жителям поселка Гремячево в г.о. Кулебаки.

По данным государственной жилищной инспекции Нижегородской области, по обращениям жителей поселка Гремячево были проведены внеплановые документарные проверки.

Установлено, что в квитанции за октябрь 2018 года произведена ежегодная корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению для жителей ул. Горняков, д. 2,7,9, ул. Ленина, д. 25,27,28,29,30,36,37,38. Однако при проведении корректировки платы за коммунальную услугу суммы перерасчета были занижены.

В адрес исполнителя коммунальных услуг ООО "Промтепло" выдано предписание о проведении ежегодной корректировки платы по отоплению с применением корректных сумм.

В настоящее время предписание исполнено, жителям вышеуказанных многоквартирных домов произведен перерасчет на общую сумму 1 742 688 рублей.

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