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Общество

Экологический фестиваль "Ботаника" открылся в Нижнем Новгороде 8 июня

08 июня 2019 16:31  [65] Общество

Экологический фестиваль "Ботаника" открылся в Нижнем Новгороде 8 июня.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, фестиваль проходит в Александровском саду два дня.

"Фестиваль "Ботаника" - уже второе наше крупное событийное мероприятие к 800-летию Нижнего Новгорода. Мы будем делать не просто праздники, а праздники со смыслом. Этот фестиваль, например, должен научить нижегородцев разумно и бережно относиться к своему городу. Очень приятно, что так много людей уже с самого утра пришли на площадку и с пользой проводят свободное время", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. 

На фестивале посетителей научат сортировать мусор и расскажут, как можно дать ему "вторую жизнь".

Программойфестиваля предусмотрены мастер-классы, выступления творческих коллективов: Алоэ Вера, Magicool, The Soul Surfers.

Пришедшие на фестиваль "Ботаника" смогут найти себе четвероногого друга из приюта. 

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