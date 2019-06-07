Нижегородцы намерены принять участие в фестивале "Таврида-АРТ" в Крыму в августе 2019 года Культура и отдых

Нижегородцы намерены принять участие в фестивале "Таврида-АРТ" в Крыму в августе 2019 года.

По сообщению пресс-службы главы региона, нижегородская творческая молодежь готовится к участию в фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ", который пройдет в бухте Капсель (г.Судак, Республика Крым) с 20 по 26 августа 2019 года.

Участниками фестиваля могут стать молодые деятели культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет. Участие в фестивале бесплатное - по предварительной регистрации на сайте tavridafest.art. Визы на проживание в арт-кварталах получат только те молодые деятели культуры и искусств, которые подадут заявки на сайте фестиваля и пройдут конкурсный отбор. В настоящее время министерство культуры Нижегородской области проводит координационную работу по участию региона в этом проекте.

По замыслу организаторов, "Таврида – АРТ" станет местом сосредоточения открытых возможностей для самовыражения, творчества и развития молодых деятелей культуры и искусств. Мероприятие станет самой большой площадкой кастингов для представителей нового поколения творцов. "Таврида – АРТ" соберёт в одном месте максимум интересного и нового: театральный, литературный, джазовый фестивали, ночь "Comedy", первая национальная премия, выставки современного искусства, открытые кинопоказы, детская, спортивная программы и многое другое. Будут и творческие встречи, и мастер-классы, гости станут участниками карнавальных «арт-шествий», поэтических и рэп-баттлов. Отдельным местом притяжения любителей искусства и культурного отдыха станет арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами, дизайнерами и уличными художниками.

Самые яркие события фестиваля пройдут 23, 24 и 25 августа. Каждый вечер – свой музыкальный жанр: "Нашествие" на Тавриде, рэп-фестиваль и концерты ведущих российских поп-исполнителей, фейерверки и световые шоу.

Ядром фестиваля станут 8 арт-кварталов: "Таврида-АРТ" (место для тех, кто развивает свой потенциал в художественном искусстве, дизайне, стрит-арте, скульптуре, архитектуре), "ТАВРИДА НАРОДНАЯ" (площадка для народного творчества, фольклора, промыслов), "ТАВРИДА МУЗЫКА" (площадка для исполнителей всех музыкальных направлений и стилей без ограничений), "ТАВРИДА КИНО&ТЕАТР" (пространство для самовыражения молодых режиссеров, сценаристов, постановщиков, актеров театра и кино, аниматоров, операторов и монтажеров), "ТАВРИДА ТАНЦЫ" (пространство для самовыражения в любых танцевальных стилях), "ТАВРИДА КВН" (пространство для реализации юмористических зарисовок, миниатюр и баттлов, stand-up шоу), "ТАВРИДА ЛАЙФ" (место для любителей здорового образа жизни) и "ТАВРИДА ДОБРО" (пространство для сообщества неравнодушных и талантливых людей, которые объединились для сохранения исторического и культурного наследия нашей страны и реализации социокультурных инициатив).

Над программой арт-кварталов работают эксперты, молодые профессионалы и заслуженные деятели культуры. Партнерами фестиваля станут лидеры креативной индустрии – лейблы, студии, продюсерские центры, образовательные организации в сфере в культуры и искусств и многие другие. Они помогут участникам фестиваля раскрыть свой талант и отберут лучших.

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