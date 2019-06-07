Минувшей весной в Нижегородской области высадили 16 млн деревьев Общество

Минувшей весной в Нижегородской области высадили 16 млн деревьев.

Как заявили в региональном департаменте лесного хозяйства, весенний план по посадке леса выполнен на 100%. Заложено 4058 га лесных культур, то есть более 16 миллионов деревьев ценных пород.

Сейчас лесопользователи лесных участков и государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, занимаются работами по агротехническому и лесоводственному уходу за лесными культурами.

Как напомнили в департаменте, впереди осенний этап посадки леса и традиционное проведение акции "Живи лес".