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Общество

Минувшей весной в Нижегородской области высадили 16 млн деревьев

08 июня 2019 18:06  [79] Общество

Минувшей весной в Нижегородской области высадили 16 млн деревьев.

Как заявили в региональном департаменте лесного хозяйства, весенний план по посадке леса выполнен на 100%. Заложено 4058 га лесных культур, то есть более 16 миллионов деревьев ценных пород.

Сейчас лесопользователи лесных участков и государственные учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, занимаются работами по агротехническому и лесоводственному уходу за лесными культурами.

Как напомнили в департаменте, впереди осенний этап посадки леса и традиционное проведение акции "Живи лес".

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