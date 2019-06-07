Первая очередь Канавинского сквера в Нижнем Новгороде будет благоустроена к сентябрю. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Победителем конкурса администрации Канавинского района по определению подрядчика на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории стало ООО СК "Стройсервис".
Компания обязуется к 2 сентября 2019 года устроить дорожки и велодорожки в сквере, провести ремонтные работы, демонтажные работы, установить МАФ, вырубить опасные деревья, и на их месте посадить новые.
Площадь Объекта благоустройства – 9 140 кв. м.
Цена контракта: 25,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует благоустроить 15 парков, скверов и пляжных зон в этом году.
СПРАВКА:
Основным видом деятельности ООО СК "Стройсервис" является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Также СК "Стройсервис" работает еще по 4 направлениям.
Компания принимала участие в 70 торгах из них выиграла 58. Основным заказчиком является Управление Делами Правительства и Развития Кадрового Потенциала Нижегородской Области, ГКУСРФ.
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