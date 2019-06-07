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Общество

Первая очередь Канавинского сквера в Нижнем Новгороде будет благоустроена к сентябрю

09 июня 2019 18:00  [1131] Общество

Первая очередь Канавинского сквера в Нижнем Новгороде будет благоустроена к сентябрю. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Победителем конкурса администрации Канавинского района по определению подрядчика на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории стало ООО СК "Стройсервис".

Компания обязуется к 2 сентября 2019 года устроить дорожки и велодорожки в сквере, провести ремонтные работы, демонтажные работы, установить МАФ, вырубить опасные деревья, и на их месте посадить новые.

Площадь Объекта благоустройства – 9 140 кв. м.

Цена контракта: 25,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует благоустроить 15 парков, скверов и пляжных зон в этом году.

СПРАВКА:

Основным видом деятельности ООО СК "Стройсервис" является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Также СК "Стройсервис" работает еще по 4 направлениям.

Компания принимала участие в 70 торгах из них выиграла 58. Основным заказчиком является Управление Делами Правительства и Развития Кадрового Потенциала Нижегородской Области, ГКУСРФ.

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