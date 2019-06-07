Соглашение межведомственного взаимодействия подписано в рамках работы Совета по развитию предпринимательства Ковернинского района Бизнес

Фото: банк "Ассоциация"

Соглашение межведомственного взаимодействия подписано в рамках работы Совета по развитию предпринимательства Ковернинского района на заседании комиссии Общественной палаты Нижегородской области по вопросам реального сектора экономики и предпринимательству 7 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка "Ассоциация".

Оно подписано между Агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области как единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижегородской области, Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, коммерческим банком "Ассоциация" и Администрацией Ковернинского муниципального района.

Целью соглашения является обеспечение эффективного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным, финансовым и иным ресурсам в Нижегородской области.

"В стране, в области существует развитая система поддержки предпринимательства: есть федеральные программы, есть свои возможности у банков. Это гарантии, гранты, дешевые длинные кредиты. Но мы столкнулись с тем, что зачастую люди просто не знают об этом. Центры поддержки предпринимательства, создаваемые в районах, как раз помогают людям разобраться в имеющихся возможностях. В этой связи анализ опыта районов, в которых удалось выстроить эту работу и делать жизнь предпринимателей чуть полегче, очень полезен", - отметил заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, председатель правления АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов.