7 сервисов, которые нужны каждому предпринимателю

Когда появился закон 54-ФЗ, малый бизнес подключился к интернету — теперь почти в каждом магазине, кафе, салоне и в маршрутке стоит онлайн-касса. Эти умные кассы умеют очень много: помогают навести порядок в делах, повысить выручку и сократить расходы — надо только уметь ими пользоваться. Мы собрали топ-7 сервисов, которыми пользуются предприниматели, чтобы развивать бизнес.

Это — смарт-терминал Эвотор, он умеет не только печатать чеки.

1. Товароучётка.

Для кого: магазины, кафе, услуги.

Зачем: помогает планировать, экономит время, сокращает издержки.

Некоторые предприниматели используют «валовый учет»: просто сопоставляют затраты на закупку с выручкой — так примерно понимают, как идут дела. Что закупать, спрашивают у кассира. Это работает, но иногда с перебоями:

• бизнесмен не может отследить недостачу — кассиры незаметно "приворовывают";

• он не знает, когда заканчивается нужный товар — закупки запаздывают, покупатели уходят с пустыми сумками;

• он не видит, что продается лучше — приходится ориентироваться на свой вкус и чутье, а не на потребности клиента.

Другие предприниматели ведут товарный учет вручную — в экселе или на бумаге. Это отнимает много времени, к тому же, в такие расчеты может закрасться ошибка. Умная касса возьмет всю эту работу на себя: приемка, переоценка, инвентаризация — автоматизируйте это и освободите время, чтобы развивать бизнес.

Сервис контролирует товарные остатки: показывает, сколько товара закупили, чего и сколько продано, что осталось на складе. Для кафе и ресторанов товароучетка умеет считать по техкартам: например, продали чашку кофе — со склада списалось 18 гр. зерна и 250 мл. молока.

Вы сэкономите, потому что кассиры перестанут безнаказанно воровать. Вы заработаете больше, потому что будете закупать вовремя и только те товары, которые понравятся клиентам. Наконец, вы просто увидите, что именно происходит в вашем бизнесе.

Владельцы смарт-терминалов Эвотор выбирают товароучетку под свои потребности.



2. База клиентов.

Для кого: сервисы, салоны, магазины, кафе.



Зачем: помогает вести запись клиентов и собирать историю их покупок.

Для салонов красоты, фитнес-центров и клиник этот сервис — главный рабочий инструмент. Представьте: администратор отслеживает график работы мастеров, клиенты записываются на прием хоть по телефону, хоть через фейсбук. За день до сеанса им приходит смс-оповещение. Этот сервис — способ контролировать всю работу салона.

А для владельцев магазинов и кафе этот сервис — инструмент маркетинга. Представьте, что про каждого клиента вы знаете всё: когда он впервые к вам попал, что обычно покупает, как часто, когда у него день рождения. Эта информация поможет понять вашего покупателя.

В магазине приложений Эвотора 7 сервисов, чтобы работать с базой клиентов — на выбор.

3. Аналитика продаж.

Для кого: магазины, кафе, сервисы, салоны, транспорт.

Зачем: помогает увидеть, что, когда и как покупают ваши клиенты.

Смарт-терминал покажет статистику:

• какие товары пользуются спросом, а какие нет;

• у каких товаров больше наценка и маржа, на чем вы зарабатываете;

• выручку за разные месяцы, дни недели, часы;

• средний чек, количество чеков;

• сумму скидок;

• продажи наличными и по карте.

Такая статистика поможет трезво взглянуть на бизнес и, если нужно, изменить тактику. Например, вы сможете убрать с прилавка товары, которые не пользуются спросом или предлагать в первую очередь те, на которые больше наценка. Если вы знаете статистику продаж, вы можете предвосхищать желания клиентов, а значит повышать выручку.

Все эти сервисы помогают увидеть, как обстоят дела в бизнесе.



4. Привлечение клиентов.

Для кого: сервисы, салоны, магазины, кафе, транспорт.

Зачем: помогает привлечь новых клиентов и почаще возвращать старых; увеличивает лояльность и средний чек.

Смарт-терминал поможет организовать систему лояльности: бонусы, подарки и скидки привяжут к вам постоянных гостей. Дисконтные карты, сезонные скидки, счастливые часы, распродажи помогут возвращать покупателей почаще. Подарочные сертификаты, акции «приведи друга», бонусы за рекомендации помогут получить новых клиентов.

По всем этим акциям умная касса даст подробную аналитику: кто и как часто пользуется акциями, скольких людей они приводят, во сколько вам обошлись скидки.

В магазине приложений Эвотора есть простые сервисы для новичков и продвинутые — для опытных предпринимателей.

5. Контроль сотрудников.

Для кого: магазины, кафе, сервисы, салоны, транспорт.



Зачем: помогает следить за работой сотрудников.

Иногда наёмные сотрудники ленятся, воруют, ошибаются или просто не умеют хорошо продавать ваш товар. Умные кассы покажут результат работы каждого сотрудника: во сколько он пришел на работу, не отлучался ли, какую выручку сделал, какие товары продает, какой у него средний чек, сколько позиций в чеке. Всё это поможет оценить работу сотрудника: начислить зарплату, бонусы и штрафы. Аналитика поможет увидеть, какие из ваших сотрудников хорошо справляются, а каких нужно ещё поучить.

Многие бизнесмены боятся расширяться: в нескольких точках не получится работать самому, значит, придется нанимать посторонних. Смарт-терминал поможет следить за всеми точками — вы сможете расширять бизнес, не боясь выпустить его из под контроля.

Вы сами решаете, какие сервисы вам нужны для контроля сотрудников.

6. Контроль финансов.

Для кого: сервисы, салоны, магазины, кафе, транспорт.

Зачем: помогает увидеть, как идут дела в бизнесе, и планировать будущее.

Если предприниматель не контролирует финансы, он не видит, как на самом деле у него идут дела. Он оплачивает счета поставщиков, получает выручку и рад, если в конце месяца на счету остались деньги. Но он не видит, где можно больше зарабатывать, на чем сэкономить.

Умная касса покажет ваши доходы и расходы в любом разрезе. Вы увидите, сколько на самом деле тратите денег на товары или расходники, какую долю выручки занимает ареда или ФОТ. На основе этих данных вы сможете развивать бизнес.

Внезапный ремонт или выплата налогов не застанут вас врасплох: вы будете заранее знать, сколько прибыли приносит бизнес, сколько нужно отложить на непредвиденные расходы. Бизнес станет более понятным и предсказуемым.



Вы можете контролировать финансы в личном кабинете предпринимателя, а можете получать отчеты в смс или по почте. Вы можете контролировать финансы в личном кабинете предпринимателя, а можете получать отчеты в смс или по почте.

7. Разные типы оплаты.

Для кого: магазины, кафе, сервисы, салоны, транспорт.



Зачем: помогает зарабатывать больше.

В среднем на одного россиянина приходится 3 банковские карты. Люди всё чаще отказываются от наличных и хотят расплачиваться картами, телефонами, переводами. Если кассир принимает только наличные, он потеряет многих клиентов, поэтому умные кассы предлагают все типы оплат.



Смарт-терминалы «Эвотор» умеют принимать не только наличные и карты, но и оплату в долг и авансом. Смарт-терминалы «Эвотор» умеют принимать не только наличные и карты, но и оплату в долг и авансом.

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Когда в районе открывается федеральный супермаркет, местные магазины иногда разоряются. Это случается не потому что в супермаркете лучше ассортимент или цены, а потому что у них есть большие IТ-системы. Они автоматизируют бизнес-процессы, следят за поведением клиентов и за сотрудниками. Раньше такие технологии были доступны только крупному ритейлу, но смарт-терминалы делают их доступными и для малого бизнеса.

В магазине приложений Эвотора — больше 400 сервисов для малого бизнеса; каждый предприниматель подбирает подходящие под свой бизнес: market.evotor.ru.

Для тех, кому сложно разобраться в большом выборе сервисов, Эвотор придумал несколько тарифов. Приложения подобраны для семи сегментов бизнеса: продукты, товары, кафе, услуги, доставка, ремонт, транспорт. Для каждого из них готово по 2-3 тарифа — S, M, L. Выбираешь один из трех тарифов — в них всё включено.