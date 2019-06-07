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Политика

Елена Фомина назначена управляющим делами администрации Дзержинска

10 июня 2019 11:53  [1581] Политика
Елена Фомина

Елена Фомина

Елена Фомина назначена управляющим делами администрации городского округа Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Дзержинска Иван Носков подписал распоряжение о ее назначении 10 июня 2019 года. В подчинении Елены Фоминой будут находиться департамент управления делами, а также департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации.

Управляющий делами будет курировать работу правового управления и управления муниципальной службы и кадрового обеспечения, которые ранее находились под прямым подчинением главы города.

Кроме того, управление экологии и лесного хозяйства выведено из департамента жилищно-коммунального хозяйства, управление транспорта и связи выведено из департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Теперь они будут находиться под прямым подчинением первого заместителя главы администрации городского округа Глеба Андреева.

На минувшей неделе должность директора департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия покинул Александр Здюмаев. Его обязанности временно будет исполнять заместитель директора департамента Светлана Токарева.

На должность директора департамента управления делами назначен Сергей Кузнецов. Соответствующее распоряжение о его назначении глава города Иван Носков подписал сегодня.

Также должность первого заместителя директора департамента управления делами, начальника управления организационной работы и документооборота на минувшей неделе покинула Ирина Городинская.

СПРАВКА:

Елена Викторовна Фомина в 2000 году окончила Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара, в 2001 году окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского.

Занимала руководящие должности в ОАО Сбербанк России, Волго-Вятский банк (2001-2015), аппарате Арзамасской городской Думы, администрации города Арзамаса. С 2017 по 2019 год занимала должность директора департамента внутренней политики и связям с общественностью.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

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