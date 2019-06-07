Названы аналоговые каналы, которые продолжат работать в Нижегородской области, несмотря на переход на "цифру" Общество

Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр назвал аналоговые каналы, которые продолжат работать в регионе, несмотря на переход на "цифру".

С 10 июня в 09 утра в Нижегородской области окончательно прекращено аналоговое вещание федеральных каналов. То есть 100 аналоговых каналов прекратили трансляцию ролика о переходе на цифровое эфирное телевидение.

Таким образом Нижегородская область вместе с 35 другими регионами вошла в третий этап отключения аналогового сигнала и федеральные каналы теперь можно принимать в эфире только в цифровом формате.

В "аналоге" после 3 июня в Нижегородской области продолжили работу только региональные (ННТВ и "Волга"), муниципальные и некоторые федеральные каналы (Че, Ю, ТНТ4 и пр.). Также по решению вещателей в Нижнем Новгороде сохранилось аналоговое вещание каналов ТНТ, ТВ-3, "Домашний" и РЕН ТВ.

Таким образом, "карта аналогового вещания" на радиотелевизионных станциях (РТС) Нижегородской области сегодня выглядит следующим образом:

РТС "Нижний Новгород": ННТВ, ТНТ, "Волга", "Домашний", "РЕН ТВ", Ю, ТВ-3, DISNEY, Матч Страна, Че, ТНТ4;

РТС "Арзамас": ННТВ, ТРК "Арзамас", ТВС-9 канал, Ю, Че, РЕН ТВ, Страна. Супер ТВ, ТНТ 4, ТНТ, DISNEY;

РТС "Выкса": ННТВ, "Выкса-ТВ";

РТС "Сергач": ННТВ, "Сергач ТВ", ОТВ;

РТС "Красные Баки": ННТВ, "Наш край";

РТС "Шахунья": ННТВ, "Земляки";

РТС "Саров": ННТВ, "Канал 16"

РТС "Ковернино", "Лукоянов", "Ардатов", "Большое Мурашкино", "Вача", "Вознесенское", "Павлово", "Первомайск", "Сеченово", "Сокольское", "Турань", "Темта", "Перевоз", "Белогорка": ННТВ

Напомним, сигнал 20 обязательных общедоступных каналов в цифровом качестве доступен практически всем жителям области. Цифровая телесеть Нижегородской области, насчитывающая в общей сложности 43 радиотелевизионные станции, транслирует первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения с декабря 2018 года с охватом более 98% населения региона. На каналах "Россия-1", "Россия-24" и "Радио России" осуществляется вещание региональных программ ГТРК "Нижний Новгород".

Для подключения к цифровому эфирному телевидению необходима телевизионная антенна, работающая в дециметровом диапазоне, а также телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. К телевизору, не поддерживающему данный стандарт, нужно дополнительно подключить цифровую приставку с поддержкой стандарта DVB-T2. Минимальная рекомендованная цена на приставки – от 990 рублей; продаются они в магазинах бытовой электроники, а также отделениях Почты России.

Абонентов кабельного и спутникового ТВ отключение аналогового телевидения не затронет, они уже принимают 20 обязательных общедоступных телеканалов в пакетах своих операторов.

Напомним, региональный кабмин разработал меры социальной поддержки для отдельных категорий малообеспеченных граждан, которые могут получить компенсации за приобретение приемного пользовательского цифрового оборудования. Тем, кто самостоятельно не может подключить и настроить цифровые приставки в области помогают более 1000 волонтеров. Для приема заявок на вызов волонтеров и консультаций по вопросам компенсаций в апреле в регионе открыт call-центр, который по поручению Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина будет работать до 1 августа.

Получить подробную информацию о переходе на ЦЭТВ можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ и на федеральной горячей линии 8 800 220-20-02. Оставить заявку на вызов волонтера для подключения цифрой приставки, а также проконсультироваться по вопросам компенсаций для малообеспеченных граждан за приобретение цифрового приемного оборудования можно по телефону региональной горячей линии 8 (831) 422-14-21.