Российский бизнесмен Сергей Азатян – основатель венчурной компании Inventure Partners

Венчурный фонд Inventure Partners специализируется на финансировании технологических компаний потребительского сектора.

Сергей Азатян известен как основатель венчурной инвестиционной компании Inventure Partners. Офис ее находится в Москве. Известную сегодня инвестиционную компанию основал Сергей Азатян и Антон Ишутин. Начальный капитал составил 70 млн долларов. Сегодня данная компания инвестирует средства в различные интернет-проекты, транспортные и туристические услуги и финансовые технологии. Главной задачей инвестиционного фонда, по задумке создателей, которые являются управляющими партнерами, считается продвижение прогрессивных рыночных моделей и современных передовых технологий.

Компания Inventure Partners является одним из крупнейших современных инвестиционных фондов. Члены команды имеют знания и опыт работы в ведущих международных и отечественных фирмах. Сергей Азатян получил образование в финансовой академии и учился в Гарвардской бизнес-школе. Он кандидат экономических наук. Вместе с Антоном Ишутиным они являются управляющими партнерами Inventure Partners.

Инвестиционный фонд Inventure Partners заинтересован в сотрудничестве с компаниями, которые используют инновационный подход к решению реальных проблем. Он открыт для сотрудничества и готов поддерживать широкий круг коммерческих предприятий, работающих в сфере передовых технологий.

Золотой серединой для фонда считаются инвестиции объемом 2 -10 млн. дол. Но при этом компания Inventure Partners всегда проявляет гибкость при вложении средств в конкретные проекты. Она готова финансировать перспективные бизнес-структуры, которые только начинают развиваться. Но также часто средства вкладываются в предприятия, которое уже заняли определенную позицию на рынке.

Принципом деятельности инвестиционного фонда является прозрачность. Сотрудничество с другими коммерческими структурами строится на адекватных и прозрачных условиях. Большое внимание уделяется культуре партнерских взаимоотношений с предпринимателями. Отличительной особенностью инвестиционного фонда является быстрое принятие решений.

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