"ТНС энерго НН" назвало вторую десятку призеров акции "Электронный счет – в вашу пользу!" Общество

Фото: ТНС энерго НН

ПАО "ТНС энерго НН" назвало вторую десятку призеров акции "Электронный счет – в вашу пользу!" в Нижнем Новгороде 10 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из 4310 клиентов компании, подключивших "Электронную квитанцию" в мае 2019 года, по специальной методике было отобрано 10 выигрышных лицевых счетов: 522041068566; 522041068239; 527061030834; 524032012963; 527012013176; 521041032916;522031117460; 521052004245; 522041054301; 521012000211.

На вышеуказанные лицевые счета компанией будет перечислено по 500 рублей в счет будущей оплаты электроэнергии.

Для получения призовых денег владельцы указанных лицевых счетов должны подписать договор дарения в любом клиентском центре ПАО "ТНС энерго НН" (адреса клиентских центров можно посмотреть здесь).

Отметим, что первые победители акции "Электронный счет – в вашу пользу!" смогут претендовать и на другие денежные призы, которые будут распределяться между участниками акции в течение 2019 года.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!" можно на сайте ПАО "ТНС энерго НН".

Напомним, "ТНС энерго НН" определило первых призеров акции "Электронный счет - в вашу пользу!" в мае 2019 года.

СПРАВКА:

По условиям проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!", стартовавшей 1 апреля 2019 года, 123 денежных приза номиналом от 500 до 15 000 рублей будут распределяться между участниками акции ежемесячно, ежеквартально и по итогам года.

В акции могут принять участие клиенты ПАО "ТНС энерго НН", которые подключат "Электронную квитанцию" в период с апреля по декабрь 2019 года, а также все абоненты, которые до этого уже перешли с бумажной квитанции на электронную.

Раз в месяц 10 призов по 500 рублей будут распределены между клиентами ПАО "ТНС энерго НН", подключившими "Электронную квитанцию" в предыдущем месяце, раз в квартал 10 призов по 1000 рублей - среди клиентов ПАО "ТНС энерго НН", которые получают "Электронную квитанцию" дольше одного месяца. В январе 2020 года распределятся 3 главных подарка по 15 000 рублей. Победителям по их выбору либо перечислят деньги на лицевые счета для последующей оплаты электроэнергии, либо подарят сертификаты на приобретение бытовой техники (или других товаров).