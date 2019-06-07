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Происшествия

Трое детей пострадали в ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде

10 июня 2019 13:23  [1011] Происшествия

Трое детей пострадали в ДТП на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде 9 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, женщина (1986 г.р., стаж 3 года) на автомобиле Toyota Corolla не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомобилями Toyota RAV4 и Hyundai.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Toyota Corolla: девочка 2007 г.р. (госпитализирована), мальчик 2009 г.р. и мальчик 2015 г.р. (отпущены). Все они из г. Саров Нижегородской области.

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Теги:
Дети ДТП
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