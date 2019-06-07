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Общество

Нижегородские синоптики ожидают ЧП из-за грозы в ближайшие часы

10 июня 2019 13:28  [1693] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые ожидаются из-за грозы в ближайшие три часа.

Предполагается, что в случае возникновения неблагоприятных погодных явлений, они продлятся до вечера.

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть из-за поражений молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом. Ожидаются нарушения в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

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