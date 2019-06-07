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Общество

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 12 июня

10 июня 2019 14:12  [979] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 12 июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В этот день на центральных улицах Нижнего Новгорода пройдут мероприятия, приуроченные к празднику День России.

В связи с этим с 10:00 до 00:00 закрывается движение транспорта:

по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной)
Георгиевскому съезду
Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Ульянова (на участке от дома №2 до площади Минина и Пожарского).

С 13:30 до полуночи закрывается движение транспорта
по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Кладовой башни Нижегородского Кремля)
Зеленскому съезду (на участке от площади Минина и Пожарского до Коромысловой башни Нижегородского кремля)
улице Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Варварской (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Алексеевской (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Пожарского

С 13:30 до 15:00
по улице Октябрьской (на участке от Зеленского съезда до улицы Алексеевской)
Лыковая дамба

С 22:00 до 23:30
по Нижне-Волжской набережной (на участке от улицы Широкой до Казанского съезда)

Объехать перекрытые зоны можно по прилегающим улицам.

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