Фото:
Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода 12 июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В этот день на центральных улицах Нижнего Новгорода пройдут мероприятия, приуроченные к празднику День России.
В связи с этим с 10:00 до 00:00 закрывается движение транспорта:
по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной)
Георгиевскому съезду
Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Минина (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Ульянова (на участке от дома №2 до площади Минина и Пожарского).
С 13:30 до полуночи закрывается движение транспорта
по площади Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Кладовой башни Нижегородского Кремля)
Зеленскому съезду (на участке от площади Минина и Пожарского до Коромысловой башни Нижегородского кремля)
улице Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Варварской (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Алексеевской (от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова)
улице Пожарского
С 13:30 до 15:00
по улице Октябрьской (на участке от Зеленского съезда до улицы Алексеевской)
Лыковая дамба
С 22:00 до 23:30
по Нижне-Волжской набережной (на участке от улицы Широкой до Казанского съезда)
Объехать перекрытые зоны можно по прилегающим улицам.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+