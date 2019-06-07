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Общество

Экспертная комиссия отберет кандидатов в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере госохраны ОКН

10 июня 2019 15:08  [896] Общество

Экспертная комиссия отберет кандидатов в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 11 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Отмечается, что в комиссию входят представители профильной общественности.

Изначально на портал "Команда правительства" в этой сфере было подано 18 заявок для включения в резерв управленческих кадров Нижегородской области. По итогам заочного этапа было выбрано девять претендентов. 10 июня в ходе жеребьевки между ними распределены предложения от жителей и экспертов.

Всего на портале "Команда правительства" было опубликовано 137 предложений в сфере сохранения культурного наследия региона. Предложения касаются изменения законодательства, разработки программ по сохранению исторических кварталов, популяризации ценности ОКН.

 Каждый из девяти кандидатов, помимо защиты собственной программы, должен будет предложить вариант решения поставленной нижегородцами задачи.

"Самая главная задача для современного руководителя – это взаимодействие с гражданами. Кроме того, он должен принимать управленческие решения быстро, в условиях меняющихся обстоятельств, а также грамотно презентовать свои решения общественности и экспертам", - сказал председатель экспертной комиссии, заместитель главы региона Андрей Бетин.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил Президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости.

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