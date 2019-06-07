Пятнадцатилетний подросток утонул в пруду в Выксе Нижегородской области Происшествия

Пятнадцатилетний подросток утонул в пруду в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Нижегородской области 10 июня 2019 года.

Согласно информации, накануне в Выксунский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о гибели подростка на водоеме.

По предварительным данным, 9 июня 2019 года двое подростков купались в Верхнем пруду городского пляжа в г. Выкса. Заплыв далеко от берега, они поняли, что самостоятельно вернуться обратно не смогут. Мальчики стали просить помощи у находящихся на берегу отдыхающих. Трое мужчин бросились их спасать, но спасти удалось только одного из них.

Водолазная группа МЧС до настоящего времени ищет тело погибшего подростка.

Следователи СК России организовали проведение доследственной проверки по факту произошедшего. Установлено, что подростки находились на водоеме без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что тело утонувшего мужчины извлекли из Ветлуги Нижегородской области.