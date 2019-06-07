Глеб Никитин поздравил Ефима Хазанова с присуждением Государственной премии РФ в области науки и технологий Общество

Заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов стал лауреатом Государственной премии РФ 2018 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, государственная премия в области науки и технологий 2018 года присуждена Валерию Митрофанову, Владиславу Пустовойту, Ефиму Хазанову за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн. Государственные премии лауреатам 12 июня – в День России – вручит Президент России.

С присуждением высокой награды Ефима Хазанова поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Большая честь иметь в списке лауреатов Государственной премии РФ представителя Нижегородской области. Это показатель высокого уровня развития научной мысли в регионе", - сказа глава региона.

"Именно здесь будет создан один из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня, в рамках которого мы сможем развивать уже существующие научные школы и искать новые направления. Институт прикладной физики РАН является одним из партнеров Нижегородского НОЦ. Можно гордиться тем, что его представители достигают таких серьезных успехов", - добавил Глеб Никитин.