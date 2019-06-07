Фестиваль "Готов к труду и обороне" прошел в Сормовском районе Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фестиваль "Готов к труду и обороне" прошел в Сормовском районе. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В фестивале приняли участие более 60 детей от 10 до 15 лет из семи районных школ. Участники проходили испытания: "Бег на 60 метров", "Упражнение на пресс", "Подтягивание" и другие.

Как сообщили в администрации Сормовского района, во время учебных занятий профилактике наркомании в районе уделяется большое внимание, однако в летний период внимание к занятости ребят особенно пристальное.

"В летние каникулы мы стараемся увлечь их спортом, познавательными играми, которые проходят в детских лагерях, открытых летом на базе школ. Ребята по старше – работают в трудовых бригадах. Фестиваль "Готов к труду и обороне" мы организовали в рамках антинаркотического месячника, который проходит на территории Нижегородской области с 26 мая по 26 июня", - пояснил начальник управления образования районной администрации Владимир Радченко.



Он также напомнил, что в этом году в Сормове возьмут на летнюю работу 58 несовершеннолетних. Во время летних каникул трудовые бригады учащихся подготовят свои школы к ремонту и займутся благоустройством прилегающих территорий.