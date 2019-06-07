Очередная девушка-подросток пропала в Нижегородской области Происшествия

Даша Рогачева Фото: ПСО Волонтер

Очередная девушка-подросток пропала в Нижегородской области. Об этом сообщается в официальной группе поисково-спасательного отряда "Волонтер".

Даша Рогачева, которой 16 лет, 9 июня (воскресенье) 2019 года около 12:00 ушла из дома в городе Ворсма и после этого не выходила на связь с близкими. Подросток, предположительно, может находится в Нижнем Новгороде.

Рост Даши составляет 165 см, она среднего телосложения с голубыми глазами. Девочка носит светлый парик. Одета Даша в серо-коричневую футболку, черную бейсболку, розовые сланцы и серые спортивные штаны. При себе у пропавшей есть деньги и телефон. Особой приметой является парик.

Волонтеры просят всех, у кого есть сведения, которые помогут найти подростка, позвонить инфоргу поиска Анастасии - 8-920-111-74-27 или на горячую линию отряда "Волонтёр" - 8 (831) 291-51-51.