Одного младенца убила, второго — успели спасти врачи. Нижегородку заключили под стражу до выяснения обстоятельств Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в убийстве новорожденного ребенка и в оставлении в опасности еще одного младенца. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следователи полагают, что женщина совершила убийство первого младенца с 2015 по 2016 год (точное время пока не установлено). Она родила малыша, находясь в доме в Богородске, и сразу утопила ребенка в ванной. После этого женщина вынесла тело младенца на улицу и бросила его в отхожую яму.

В июне 2019 года обвиняемая находилась в гостях в одном из сел Богородского района. На территории домовладения она самостоятельно родила мальчика с признаками недоношенности. Знакомая роженицы принесла ребенка в дом, а сама женщина, оставив младенца в кресле, легла спать.

На следующий день младенца обнаружили посторонние люди, и, поскольку он плохо себя чувствовал, ему вызвали скорую помощь, которая доставила мальчика в больницу.

Женщине предъявлено обвинение в преступлениях "Убийство матерью новорожденного ребенка" (ст. 106 УК РФ, максимальное наказание — до четырех лет колонии) и "Оставление в опасности новорожденного ребенка" (ст. 125 УК РФ, лишение свободы на срок до одного года).

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК добавили, что она злоупотребляет алкогольными напитками, ведет антисоциальный образ жизни.