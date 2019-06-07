День России отмечается в Нижнем Новгороде 12 июня (программа) Общество

День России отмечается в Нижнем Новгороде 12 июня. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах областного центра.

Стоит отметить, что 12 июня на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в День России откроется стела обратного отсчета "800 до 800", часы которой будут вести обратный отсчет до юбилея города.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "800-летие Нижнего Новгорода – событие федерального масштаба". "Символично, что именно в День России мы начнем отсчет до кульминации юбилея. Хочется, чтобы атмосфера праздника была как можно более теплой и объединяющей. Гуляя в этот день по городу, можно будет и лучше узнать его историю, начиная с древнейших времен", - добавил глава региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в этот день по Большой Покровской пройдет праздничное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров "По главной улице с оркестром" и Всероссийского фестиваля национальных коллективов "Дружба народов". Более 800 человек из Пензенской, Кировской, Владимирской, Нижегородской областей, Пермского края, Республик Башкортостан, Чувашия, Мордовия пронесут 100-метровый флаг Российской Федерации.

На площади Минина и Пожарского будут вышивать "Рушник Дружбы". Это 25-метровое полотно с национальными орнаментами нижегородского Поволжья. Под чутким руководством профессиональных вышивальщиц нижегородцы освоят технику вышивки крестом. Праздничным итогом акции станет торжественная передача вышитого полотна в ведение Музея истории художественных промыслов Нижегородской области.

Развлекательная программа на Нижневолжской набережной будет посвящена грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. Восемь локаций будут символизировать одно из столетий города. Также здесь нижегородцы смогут увидеть авиа-шоу с участием парашютистов с флагами России, Нижегородской области и проекта "Команда 800".

Кроме того, в здании бывшей швейной фабрики "Маяк" пройдет джазовый фестиваль.

Вечером на площади Минина и Пожарского состоится концерт композитора и восьмикратного чемпиона по битбоксу в России, президента Федерации битбокса Вахтанга. Затем на сцену выйдут Доминик Джокер и Ирина Дубцова. В 22:00 начнется концерт Полины Гагариной. В 22:50 - 3D мэппинг шоу, а в 23:00 – праздничный салют.

Программа празднования Дня России:

Площадь Минина и Пожарского (главная сцена)

14:00-15:00 Фестиваль детского творчества "Детское время"

15:00-19:00 Всероссийский фестиваль духовых оркестров "По главной улице с оркестром..." и Всероссийский фестиваль национальных коллективов "Дружба народов"

19:00-20:10 Молодёжная программа "Будущее России зависит от нас"

20:10-21:00 Выступление Доминика Джокера

21:00-21:48 Выступление Ирины Дубцовой

21:48-22:00 Торжественное открытие Стелы "800 до 800"

22:00-22:50 Выступление Полины Гагариной

22:50-23:00 3D мэппинг

23:00-23:10 Салют

Улица Большая Покровская

14:00-15:00 Праздничное шествие участников Всероссийского фестиваля духовых оркестров "По главной улице с оркестром..." и Всероссийского фестиваля национальных коллективов "Дружба народов"

Площадь Театральная

14:00-15:00 Анимационная программа для детей от Детского радио, дискотека, игры, розыгрыши призов

15:00-16:00 Праздничная программа Нижегородского оркестра русских народных инструментов

16:00-19:00 Фестиваль молодых талантов "Симфония Нижнего"

19:00-21:30 Танцевальная программа "Энергичный Нижний" от радио ENERGY

Нижегородский Кремль

17:00-20:00 Программа "За кремлёвской стеной"

Фабрика "Маяк"

16:00-22:00 Фестиваль джазовой музыки

Нижне-Волжская Набережная

16:00-22:00 Мероприятие "800 до 800": восемь локальных перформансов, каждый из которых олицетворяет одно из столетий истории Нижнего Новгорода.

16:00-16:30 Авиа-шоу