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Общество

Почти 22 тыс. кв.м. дорог отремонтировали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

11 июня 2019 10:08  [566] Общество

Почти 22 тыс. кв.м. дорог отремонтировали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на районное управление благоустройства и содержания дорог.

Стоит отметить, что при составлении перечня дорог, подлежащих ремонту, учитывались заявки жителей. В частности, отремонтирована дорога на Мостоотряд, ул.Красных Партизан, пер.Моторный (от пр.Октября до ул.Поющева), ул. ул.Лоскутова, бул. Коноваленко, ул. Мончегорская и др.

В ближайшие дни будет отремонтировано дорожное полотно на ул. Шнитникова, ул.Мончегорская, проезд от улицы Янки Купалы до школы № 161.

Объем выполненных работ по карточному ремонту дорог Автозаводского района составил почти 19 тыс. кв.м, по текущему (ямочному) ремонту дорог - более 2 500 кв.м. (ул. Строкина, Львовская, тротуар по ул. Патриотов и др.).

Ранее, мэр города Владимир Панов поручил главам районных администраций отслеживать работу нанятых за бюджетные средства подрядных организаций. Градоначальник сообщил, что брак к оплате не подлежит, и устранять дефекты подрядчикам придется за собственный счет.

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