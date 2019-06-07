Почти 22 тыс. кв.м. дорог отремонтировали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Почти 22 тыс. кв.м. дорог отремонтировали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на районное управление благоустройства и содержания дорог.

Стоит отметить, что при составлении перечня дорог, подлежащих ремонту, учитывались заявки жителей. В частности, отремонтирована дорога на Мостоотряд, ул.Красных Партизан, пер.Моторный (от пр.Октября до ул.Поющева), ул. ул.Лоскутова, бул. Коноваленко, ул. Мончегорская и др.

В ближайшие дни будет отремонтировано дорожное полотно на ул. Шнитникова, ул.Мончегорская, проезд от улицы Янки Купалы до школы № 161.

Объем выполненных работ по карточному ремонту дорог Автозаводского района составил почти 19 тыс. кв.м, по текущему (ямочному) ремонту дорог - более 2 500 кв.м. (ул. Строкина, Львовская, тротуар по ул. Патриотов и др.).

Ранее, мэр города Владимир Панов поручил главам районных администраций отслеживать работу нанятых за бюджетные средства подрядных организаций. Градоначальник сообщил, что брак к оплате не подлежит, и устранять дефекты подрядчикам придется за собственный счет.