Нижегородский "Вадагро" увеличил производительность, оснастив технику GPS-навигацией

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ООО "Вадагро" (с. Вад, Нижегородская область) оснастило свой посевной комплекс GPS-навигацией, увеличив таким образом производительность. Об этом сообщает «Русполимет», в состав которого входит вадское предприятие.
Теперь производительность труда "Вадагро" увеличилась на 30%.
Общая площадь посевов сельхозпредприятия составляет 6 тысяч га. В текущем году планируется собрать не менее 15 тысяч тонн урожая.
"Вадагро" выращивает пшеницу, ячмень, овес, горох, гречиху, рапс. Часть урожая по контракту будет направлено в семеноводческий комплекс, часть поступит на корма также входящего в холдинг животноводческого хозяйства "Узольские ключи", которое производит 4 тонны молока в сутки.
Также сообщается, что в 2019 году "Вадагро" планирует газифицировать свой комплекс для сушки зерна, а "Узольские ключи" — увеличить поголовье коров и построить козью ферму.
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