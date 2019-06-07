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Бизнес

Нижегородский "Вадагро" увеличил производительность, оснастив технику GPS-навигацией

11 июня 2019 12:14  [503] Бизнес

Фото: пресс-служба Русполимета

ООО "Вадагро" (с. Вад, Нижегородская область) оснастило свой посевной комплекс GPS-навигацией, увеличив таким образом производительность. Об этом сообщает «Русполимет», в состав которого входит вадское предприятие.

Теперь производительность труда "Вадагро" увеличилась на 30%.

Общая площадь посевов сельхозпредприятия составляет 6 тысяч га. В текущем году планируется собрать не менее 15 тысяч тонн урожая.

"Вадагро" выращивает пшеницу, ячмень, овес, горох, гречиху, рапс. Часть урожая по контракту будет направлено в семеноводческий комплекс, часть поступит на корма также входящего в холдинг животноводческого хозяйства "Узольские ключи", которое производит 4 тонны молока в сутки.

Также сообщается, что в 2019 году "Вадагро" планирует газифицировать свой комплекс для сушки зерна, а "Узольские ключи" — увеличить поголовье коров и построить козью ферму.

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